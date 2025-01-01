Меню
Дэвид Фрэнкел
Награды
Награды и номинации Дэвид Фрэнкел
David Frankel
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1997
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
