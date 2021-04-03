Российский драматический сериал «Каспий 24» – это история о журналистке Полине Королевой. Когда-то она основала в небольшом городе детскую телекомпанию «Алиса». Теперь амбиции героини возросли, и она грезит работой на большом ТВ. Однажды Полина, находясь за рулем, случайно сбила человека. Им оказался ее давний приятель Сережа, одаренный пиарщик, который когда-то был ее коллегой по детской телекомпании. Он сообщил ей о тендере. Чтобы поучаствовать в нем, надо придумать концепцию телевизионного канала в Астрахани.