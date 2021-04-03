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Постер к сериалу Каспий 24
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Киноафиша Сериалы Каспий 24
Каспий 24 (2017 - 2021) Каспий 24 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Российский драматический сериал «Каспий 24» – это история о журналистке Полине Королевой. Когда-то она основала в небольшом городе детскую телекомпанию «Алиса». Теперь амбиции героини возросли, и она грезит работой на большом ТВ. Однажды Полина, находясь за рулем, случайно сбила человека. Им оказался ее давний приятель Сережа, одаренный пиарщик, который когда-то был ее коллегой по детской телекомпании. Он сообщил ей о тендере. Чтобы поучаствовать в нем, надо придумать концепцию телевизионного канала в Астрахани.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Иван Жидков
Иван Жидков
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Каспий 24 - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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