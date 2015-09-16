Скромная темноволосая Наталья работает поваром в школьной столовой. Она с любовью относится к детям и в свободное время от работы время печет для них печенье. Коллега Натальи совершенно другая: она ворует продукты из общей базы и все время старается как можно быстрее уйти с работы, даже если на кухне еще остались дела. Однажды Наталья ловит коллегу на воровстве и обещает рассказать обо всем директрисе. Но не успевает: коллега обвиняет во всем ее саму. Униженная и уличенная в воровстве, главная героиня вынуждена покинуть школу. Где найти средства для существования? Как прокормить сына? По совету подруги Наталья решает сдать одну из комнат.