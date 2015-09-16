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Киноафиша Сериалы Чужая милая

Чужая милая (2015 - 2015)

Chuzhaya milaya 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 2 часа 52 минуты

О чем сериал

Скромная темноволосая Наталья работает поваром в школьной столовой. Она с любовью относится к детям и в свободное время от работы время печет для них печенье. Коллега Натальи совершенно другая: она ворует продукты из общей базы и все время старается как можно быстрее уйти с работы, даже если на кухне еще остались дела. Однажды Наталья ловит коллегу на воровстве и обещает рассказать обо всем директрисе. Но не успевает: коллега обвиняет во всем ее саму. Униженная и уличенная в воровстве, главная героиня вынуждена покинуть школу. Где найти средства для существования? Как прокормить сына? По совету подруги Наталья решает сдать одну из комнат.

В ролях
В ролях
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Анна Уколова
Анна Уколова
Олег Акулич
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Игнат Акрачков
Игнат Акрачков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.5 IMDb
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Сезоны
Чужая милая - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
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