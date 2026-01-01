Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Драйв»
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Кортни Кокс
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Награды и номинации Кортни Кокс
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Награды и номинации Кортни Кокс
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Золотая малина 2002
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший бой
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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