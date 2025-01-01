Меню
Награды
Награды и номинации Морган Фриман
Morgan Freeman
Награды и номинации Морган Фриман
Оскар 2005
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1995
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1990
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1988
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2012
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1990
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2005
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1988
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Informational Series or Special
Номинант
Outstanding Informational Series or Special
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Берлинале 1990
Лучшая актерская команда
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
