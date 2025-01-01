100 Баззов Лайтеров и одно крушение: «История игрушек 5» обещает самый безумный эпизод Pixar — один из актеров озвучки проболтался

То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают

Кто маньяк в сериале «Как приручить лису»? Самые популярные догадки зрителей перед финалом

«Нам показалось правильным»: в 5-м сезоне «Очень странных дел» раскроют 2 главные загадки сериала – ответы наконец «замкнут круг»

«Последний обряд» как «последний заезд» — затянулся: «Заклятие» собрало $480 млн, и авторы переобулись — впереди еще один фильм

Ганнибал-каннибал в список не попал: на Западе выбрали лучшие хорроры в истории, и ни один фильм 21 в топ-10 не фигурирует

Да, не по книгам – но режиссеру не стыдно: «Ведьмак» от Netflix точно не повторит главную ошибку «Игры престолов»

«Ветра зимы» окончены, но Мартин не в восторге: писатель ходит по судам, вместо того, чтобы писать самостоятельно

HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге

9 000 000 000 просмотров, и это не предел: лишь один российский мульт за границей популярен как «Маша и медведь»