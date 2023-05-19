Сто лет риска, бунта и революции: вышел трейлер документального фильма о студии Warner Bros

В качестве рассказчиков в картине снялись Мартин Скорсезе, Киану Ривз, Джордж Клуни и другие легенды кино.

Стриминговый сервис Max представил трейлер документального фильма 100 Years of Warner Bros. («Сто лет Warner Bros.») об истории легендарной голливудской студии Warner Bros. Выход картины приурочен к вековому юбилею компании, основанной 4 апреля 1923 года.

Весь мир знает Warner Bros. как одну из величайших студий в истории кино. «Одиссея капитана Блада», «Певец джаза» «Мальтийский сокол», «Сияние», франшиза «Гарри Поттер» — лишь немногие успешные проекты, выпущенные компанией за сто лет своего существования. Однако мало кому известно, какой сложный путь пришлось пройти студии, чтобы достичь этих вершин, и на какие по-настоящему серьезные риски ей приходилось идти, чтобы оставаться лидером рынка. Новая лента повествует о том, как с помощью смелых и революционных, а иногда и грязных и аморальных поступков компания братьев Уорнеров на протяжении века пробивала себе путь к вершинам славы.

Фильм расскажет обо всех важнейших этапах жизни Warner Bros. из уст легенд кино и ведущих кинематографистов современности: в качестве рассказчиков на экране появятся Мартин Скорсезе, Баз Лурман, Клинт Иствуд, Киану Ривз, Харви Кейтель, Джордж Клуни и многие другие.

Режиссером проекта выступает Лесли Айверкс, наиболее известная по документальным фильмам «Спецэффекты в кино. Создавая невозможное» и «История Пиксара». Ранее она также была удостоена номинации на «Оскар» за свою короткометражную неигровую картину «Переработанная жизнь».

Дебютный показ 100 Years of Warner Bros. состоится на Каннском фестивале 24 мая, а на следующий день фильм станет доступен на стрим-сервисе Max.