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Diana
Diana
Diana, 2022
2022 / Великобритания
7.4
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
документальный
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О фильме
Документальный фильм о принцессе Диане и страшной аварии, которая привела к ее гибели.
Развернуть
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Год выпуска
2022
Премьера в России
31 августа 2022
Премьера онлайн
20 января 2022
Премьера в мире
20 января 2022
Прокатчик
Planeta Inform
Режиссер
Эд Перкинс
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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