Diana, 2022

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о выходе в прокат О фильме Документальный фильм о принцессе Диане и страшной аварии, которая привела к ее гибели. Развернуть 7.4 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Год выпуска 2022 Премьера в России 31 августа 2022 Премьера онлайн 20 января 2022 Премьера в мире 20 января 2022 Прокатчик Planeta Inform Режиссер Эд Перкинс Все актеры и съемочная группа 1 постер

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