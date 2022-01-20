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Diana
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Diana

Diana, 2022

2022 / Великобритания
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Документальный фильм о принцессе Диане и страшной аварии, которая привела к ее гибели.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Год выпуска 2022
Премьера в России 31 августа 2022
Премьера онлайн 20 января 2022
Премьера в мире 20 января 2022
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Эд Перкинс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Diana 1 постер
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