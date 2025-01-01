Меню
Персоны
Клинт Иствуд
Награды
Награды и номинации Клинта Иствуда
Clint Eastwood
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Клинта Иствуда
Оскар 2005
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1995
Irving G. Thalberg Memorial Award
Победитель
Оскар 1993
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2015
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2007
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2004
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 2008
Специальная награда
Победитель
Специальная награда
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2003
Золотая карета
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1990
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1988
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1985
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучший режиссёр
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1989
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1988
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1971
World Film Favorite - Male
Победитель
Золотой глобус 2010
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая песня
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Nonfiction Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Director
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучший фильм
Номинант
Best Direction
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2002
Future Film Festival Digital Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2000
Career Golden Lion
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
