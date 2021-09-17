«Мужские слезы»: Рецензия Киноафиши

События нового драматического вестерна Клинта Иствуда разворачиваются в середине 70-х годов прошлого века. Главный герой — Майк Майло (сам Клинт Иствуд), экс-звезда родео, чья минута славы давно и безутешно угасла. Когда-то Майк побеждал на всевозможных соревнованиях, но годы взяли свое — пришлось уйти из опасной отрасли.

Работодатель Майка, Говард Полк (Дуайт Йоакам), предлагает ему «последнее» дельце — поехать в Мексику, чтобы вызволить оттуда своего сына, живущего с матерью. Когда-то суд постановил, что ребенок горе-предпринимателя будет жить не с ним, а экс-супруга укатила в другую страну. С тех пор прошло много лет, и бывший босс Майло не видел сына, потому хочет наверстать упущенное. Персонаж Иствуда сомневается, что это хорошая идея, но в итоге соглашается, отправившись через границу и вооружившись разве что исконно ковбойской выправкой.

«Мужские слезы» (в оригинале Cry Macho) — экранизация романа Н. Ричарда Нэша, написанного в 1975 году. Несколько десятилетий предпринимались попытки перенести это произведение на экран. Примечательно, что в конце 80-х самому Иствуду предлагали исполнить главную роль, но тот отказался. За роман брались и Рой Шайдер в 90-х, и Брэд Фурман в 2010-х (в его версии в образе Майка Майло должен был предстать сам Арнольд Шварценеггер, но звезды не сошлись), но до фильма дело так и не доходило.

Мужские слезы

Плодовитость Иствуда уже никого не удивляет, актер и режиссер весьма солидного возраста продолжает радовать поклонников, кажется, каждый год, то появляясь в проектах других режиссеров, то снимая собственные картины, параллельно играя в них главные роли. Таким стала и лента «Мужские слезы»; наблюдая за злоключениями Майло, представить себе кого-либо другого в его образе, помимо Клинта, крайне затруднительно.

Гитарные мелодии вкупе с просторными ландшафтами мексиканских полей и малоэтажных строений позволяют проникнуться местными колоритами и атмосферой. События разворачиваются в Мексике большую часть хронометража, и Иствуд делает все, чтобы эффект присутствия буквально за спиной оператора, снимающего динамичные события, ни на секунду не исчезал. В этом американскому мэтру, кажется, нет равных, ведь на вестернах самых разных форматов, десятилетий и настроений Иствуд, что называется, собаку съел.

В центре внимания истории — выстраивание отношений между стариком глубоко пенсионного возраста и молодым парнем Рафо (Эдуардо Минетт), за которым он и отправился в далекую Мексику. Поначалу их коммуникация напоминает формат, который мы уже видели в знаменитой ленте «Гран Торино», где другой старик (также в исполнении Иствуда), ветеран войны во Вьетнаме, вступается за юного парня и сражается с местной бандой.

Мужские слезы

В «Мужских слезах» им также придется быстро найти общий язык, поскольку кругом враги: то подчиненные матери Рафо попытаются забрать его из-под опеки Майло, то федеральная полиция проявит нездоровый интерес к дикому гринго, который гуляет по улицам мексиканского города с подозрительным парнишкой. Немаловажным компонентом картины становятся диалоги Майка и Рафо: вместе с двумя мужчинам третьим участником путешествия становится петух по кличке Мачо, что довольно забавно рифмуется с вечной темой новой мужественности и перипетиями значения избитого термина «настоящий мужчина».

Конечно, и Майк, и Рафо — две противоположности. Майло — неразговорчивый и сварливый старик, а Рафо — болтливый и энергичный молодой человек. Поначалу им будет очень сложно банально выжить в этом диком и суровом мире, где буквально весь мир ополчился против них. Но в то же время конфликт нивелируется достаточно оперативно, чтобы зрители в полной мере растворились в атмосфере нежности и заботы, которые удивительным образом способны проявлять люди, ставшие сосредоточением маскулинной энергетики.

В отличие от того же «Гран Торино», «Мужские слезы» — история не про агрессию и жестокость. Новый фильм Клинта Иствуда не пытается исповедовать избитую мораль «зуб за зуб» и показывать путь мести, делая из персонажа старика брюзгливого мудреца. Напротив, Майло — человек, который, несмотря на солидный возраст, по-прежнему в чем-то ошибается, нуждается в тепле, заботе и внимании со стороны окружающих. Пережив смерть жены и сына, спустя много лет он видит в Рафо «второй шанс», но судьба повернет дороги героев совсем в иное русло.

Мужские слезы

«Мужские слезы» — увлекательное роуд-муви о мужественности и партнерстве, которое мы заслужили. Да, здесь не все так идеально: например, совсем не работает второй план; мотивы героев раскрыты довольно поверхностно; сюжетно история Иствуда ничем особенно не удивляет и довольно предсказуема. Но все это перекрывает дуэт главных актеров, ради химии которого этой работе американского постановщика многое можно простить.