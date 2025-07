«Дольче!»: Рецензия Киноафиши

Оперный театр встречается с авторским кино в проекте «Дольче!», и, пожалуй, у этого гибрида нет другого более точного определения формата. Но совершенно точно есть необходимость лицезреть это в кинотеатре на большом экране с лучшим звуком, который только возможен. Потому что это и безумие красок, и фантастические декорации, и выразительная игра, и невероятные голоса. В общем, если вы раньше и видели нечто подобное, то точно не в избытке.

На пороге фэнтезийного ЗАГСа стоит Орфей. Из автомобиля к нему выходит любовь всей его жизни Эвридика. Они уже готовы соединить руки, но из внезапно подъехавшей машины выходит инфернального вида человек, гремит выстрел… Так начинается одна из величайших историй любви, когда сладкоголосый певец ради возвращения возлюбленной отправляется в царство Аида и проходит все возможные испытания на пути туда и обратно.

«Дольче!» — это не типичный проект TheatreHD, когда всевидящие камеры снимают идущую на сцене постановку. Это спектакль, разыгранный в пусть и очень условных, но все же полноценных трехмерных декорациях и специально для камер кинооператоров. Назвать это кинематографом в традиционном понимании сложно, потому что совершенно очевидно, что артисты оперного театра работают по какой-то совершенно иной схеме, чем артисты театра драматического. И зрителям есть с чем сравнивать: Харона здесь играет Венсан Кассель, Прозерпину — Фанни Ардан, а богиню судьбы Атропос — Росси де Пальма. Эти трое не пытаются петь, но щедро дарят этому визуальному эксперименту свое умение превратить все вокруг в кино. Отдельно нужно почеркнуть необходимость смотреть «Дольче!» с субтитрами, чтобы посреди этой трагедии от души посмеяться над языковыми интеллектуальными перепалками между француженкой и испанкой, которые время от времени с родных языков переходят на английский, пока великие влюбленные распевают арии на итальянском. Этот фильм можно было бы сравнить с многоязычной вавилонской башней, но он, в отличие от мифического здания, не разваливается, а наоборот — связывает воедино понятие любви на всех языках, включая язык музыки и тела.

За вокальную составляющую тут отвечают выдающиеся голоса современности: сопрано Мариам Баттистелли, тенор Валентино Буцца и бас-баритон Эрвин Шротт (вы полюбите его Мефистофеля, у вас просто нет шансов). Например, вместе с задорным хором консьержей они на ваших глазах словно записывают альбом The Best of the Best из самых известных и великих оперных арий, преимущественно трагичных — наверное, их должен с первой ноты распознать любой культурный человек. Но все же создатели этого великолепия — видеодизайнер и театральный художник Паоло Джепа Кукко и театральный режиссер Давиде Ливерморе — сжалились над зрителями и раскидали по визуальному ряду подсказки: вот на пластинке написано «Травиата», а вот внезапно в отеле Аида открывается комната с видами Японии. Между вокальными номерами связками служат короткие игровые сцены, которые постепенно раскрывают режиссерский замысел. Тут и популярная психология о том, как всех нас травмировали родители; и витиевато обставленная мысль о том, что мертвых нужно отпускать; и знакомые философствования о том, что такое память.

В сущности, «Дольче!» остается театром, где форма оказывается важнее — нет, не содержания, поскольку оно тут есть — но важнее нагромождения мыслей об этом содержании. История любви Орфея к Эвридике проста, но проживается на высоком эмоциональном уровне с привлечением всех возможных метафор мира, начиная от вселенского отеля, где каждая комната таит в себе фрагмент наших жизней, и заканчивая театральной сценой, на которой актерами порой чувствует себя каждый из нас.

Главный минус этой картины — крупные планы оперных исполнителей. К сожалению, великолепно петь и при этом держать красивое лицо — это отдельный дар, который присущ не всем. Человек, поющий о великом и выглядящий при этом комично, может разрушить магию кино. Поэтому, как только чувствуете, что внутренний градус пафоса снижается, просто закрывайте глаза. А может, и не стоит, потому что огромный плюс этой картины — ее эффектное дизайнерское исполнение. За костюмы тут отвечает Dolce&Gabbana, и даже если платье Эвридики вам лично придется не по вкусу, не признать дизайн костюмов искусством после этого фильма просто не получится. Это не вычурный шик «Бедных-несчастных», а вполне носибельные вещи. Когда же их на себе выгуливают такие модели, как Фанни Ардан, становится понятно: эти брюки шили специально для нее.

В итоге «Дольче!» оказывается нетривиальным кинотеатральным удовольствием. Изысканным, но не обязательно для взыскательной публики. Изящным, но не изнеженным, чтобы оттолкнуть от себя мужскую аудиторию. Фильмом, но оперой. Или оперой, но фильмом. Это уже решайте сами. Мы выбираем оба жанра.