Звездный Лорд воссоединяется с Гаморой в новом трейлере «Стражей Галактики 3»

Студия Marvel представила новый трейлер супергеройского блокбастера «Стражи Галактики. Часть 3» режиссера Джеймса Ганна.

Главные роли в заключительной части саги о приключениях космических защитников вновь сыграли Крис Пратт («Пассажиры»), Зои Салдана («Вкус к жизни»), Дэйв Батиста («Стук в дверь»), Вин Дизель («Хроники Риддика») и Брэдли Купер («Области тьмы»). К ним также присоединились Уилл Поултер («Выживший»), Чукуди Ивуджи («Джон Уик 2») и Мария Бакалова («Борат 2»).

Ролик начинается с кадров, в которых Питер Квилл (Пратт), он же Звездный Лорд, вспоминает о своих прошлых приключениях и о том, как некогда влюбился в Гамору (Салдана), дочь галактического тирана Таноса. Героиня умерла во время событий «Мстителей: Война бесконечности», но позже смогла вернуться к жизни, утратив все воспоминания о Квилле. Судя по нескольким сценам, объединившись с сестрой Гаморы Небулой (Карен Гиллан), Звездный Лорд отправиться в некую космическую тюрьму, чтобы помочь своей возлюбленной, но их долгожданная встреча заканчивается потасовкой.

Затем нам представляют одного из главных злодеев будущего фильма, гениального ученого Высшего Эволюционера (Ивуджи), который заявляет, что хочет создать идеальное общество. Из последующих сцен трейлера становится известно, что именно он ответственен за бесчеловечные эксперименты над животными, вследствие которых енот Ракета (озвучен Купером) приобрел антропоморфные черты. Остальная часть ролика полностью посвящена эпической битве защитников галактики с войсками Эволюционира и другими негодяями. Кроме того, в нескольких кадрах зрители могут увидеть Адама Уорлока (Поултер), могущественного сверхчеловека, появление которого в киновселенной Marvel было анонсировано еще в финале «Стражей Галактики. Часть 2».

«Стражи Галактики. Часть 3» выйдут на мировые экраны 5 мая.