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Наталия Дайер

Natalia Dyer
Наталия Дайер
Наталия Дайер Natalia Dyer
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Дата рождения
13 января 1995
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Нэшвилл, Теннесси, США
Рост
163 см
Биография Наталии Дайер

Наталия Дайер появилась на свет 13 января 1995 года в городе Нэшвилле. В раннем возрасте родители перевезли ее в Нью-Йорк, где и прошли детские годы будущей звезды экрана. Когда Наталия была маленькой, ей поставили диагноз – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Родители записали ее в специальную школу Gallatin, где педагоги пытались отыскать индивидуальный подход к каждому из учащихся.

Наталия с детства демонстрировала творческие способности, в школьные годы начала посещать драмкружок и участвовать в постановках. В выпускном классе приняла решение поступить в университет Нью-Йорка и изучать искусство.

Кинодебют юной актрисы состоялся еще в двенадцать лет, когда она появилась в кинокартине по популярному в те годы сериалу «Ханна Монтана». В 2014 году Наталия впервые исполнила роль центрального персонажа в драме «Я верю в единорогов». Несмотря на то, что авторская картина получила высокие отзывы со стороны критиков, зрителям лента не запомнилась. А широкую узнаваемость Дайер получила в 2016 году после роли в мистическом многосерийном проекте «Очень странные дела», выпущенном стриминговым сервисом Netflix.

После того, как публика увидела «Очень странные дела», Дайер приписывали романы с ее партнерами по съемочной площадке Джо Кири, сыгравшим роль Стива, и Чарльзом Хитоном, который воплотил в сериале образ тинейджера-отщипенца Джонатана Байерса. Актеры не подтверждали слухов, но позже Наталию неоднократно замечали в компании Чарли.

Интересные факты о Наталии Дайер
  • Любимым увлечением Наталии является литература.
  • Наталия достаточно миниатюрна: при росте 163 сантиметра вес актрисы составляет всего лишь 48 килограммов.
  • Перед участием в сериале «Очень странные дела» Дайер активно интересовалась 1980-ми годами, о которых имела представление только по рассказам отца с матерью. Она смотрела школьный фотоальбом родителей, слушала музыку тех лет, в частности, группу The Сlash, одевалась в стиле Мадонны и смотрела популярное в те годы кино в жанре хоррор.
  • За каждую серию первого сезона проекта «Очень странные дела» Дайер платили по 10 тысяч долларов.
  • В 2017 году Наталия стала победителем премии Гильдии киноактеров за выдающуюся игру в актерском составе драматического сериала «Очень странные дела».
  • В 2018 году актриса снялась в музыкальном видеоролике на песню Wild Love британского исполнителя Джеймса Бэя.
Фильмография Наталии Дайер
Увиденное и услышанное
Увиденное и услышанное
ужасы, триллер 2021, США
5.0
Да, боже, да
Да, боже, да
драма, комедия 2020, США
5.0
Таскалуса. Райский город
Таскалуса. Райский город
драма 2019, США
5.0
Бархатная бензопила
Бархатная бензопила
ужасы, триллер, комедия, криминал 2019, США
5.0
Я верю в единорогов
Я верю в единорогов
драма 2014, США
6.0
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Фотографии Наталии Дайер Все фотографии
Наталия Дайер Наталия Дайер Наталия Дайер Наталия Дайер
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Чем занимаются сейчас и как выглядят актеры сериала «Очень странные дела» Киноафиша расскажет вам, в каких еще проектах можно увидеть любимых актеров из нашумевшего мистического сериала «Очень странные дела».
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24 мая 2022 13:25
Эйса Баттерфилд и Наталия Дайер сыграют в хоррор-триллере об опасной игре Актеры выходят на новый уровень. 
Написать
14 января 2022 10:30
Аманда Сайфред узнает страшную тайну своего нового дома в трейлере хоррора «Увиденное и услышанное» Также в фильме сыграли Джеймс Нортон, Наталия Дайер и Карен Аллен.
Написать
2 апреля 2021 11:07
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