Тест: сможешь ли ты выжить во франшизе «Крик»?

Сегодня состоялась мировая премьера 6 части франшизы «Крик». На этот раз дело разворачивается не в провинциальном Вудсборо, а в шумном Нью-Йорке. Главный злодей, очередной маньяк, скрывающийся под маской, преследует двух сестер Сэм (Мелисса Баррера) и Тару (Дженна Ортега). Девушки вместе с их друзьями Минди (Джасмин Савой Браун) и Чедом (Мэйсон Гудинг) привлекают внимание убийцы, и эти обстоятельства помогают им объединится с героинями прошлых частей: фанаткой ужасов Кирби Рид (Хайден Пэнеттьери) и журналисткой Гейл Уэзерс (Кортни Кокс). В честь выхода нового «Крика» предлагаем вам пройти тест и узнать, сможете ли вы выжить в знаменитой слэшер-франшизе.