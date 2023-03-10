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Киноафиша Новости Тест: сможешь ли ты выжить во франшизе «Крик»?

Тест: сможешь ли ты выжить во франшизе «Крик»?

10 марта 2023 11:00
Тест: сможешь ли ты выжить во франшизе «Крик»?

Ответь на 10 каверзных вопросов и узнай, какая судьба тебя ждет при встрече с убийцей в призрачной маске.

Сегодня состоялась мировая премьера 6 части франшизы «Крик». На этот раз дело разворачивается не в провинциальном Вудсборо, а в шумном Нью-Йорке. Главный злодей, очередной маньяк, скрывающийся под маской, преследует двух сестер Сэм (Мелисса Баррера) и Тару (Дженна Ортега). Девушки вместе с их друзьями Минди (Джасмин Савой Браун) и Чедом (Мэйсон Гудинг) привлекают внимание убийцы, и эти обстоятельства помогают им объединится с героинями прошлых частей: фанаткой ужасов Кирби Рид (Хайден Пэнеттьери) и журналисткой Гейл Уэзерс (Кортни Кокс). В честь выхода нового «Крика» предлагаем вам пройти тест и узнать, сможете ли вы выжить в знаменитой слэшер-франшизе.

Фото: Legion-Media
Алиса Лещинская
Алиса Лещинская
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