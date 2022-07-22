Список патриота. Какие российские фильмы стоит посмотреть в Международный день кино?

Сегодня празднуют Международный день кино, его отмечают все кинематографисты и просто любители этого прекрасного искусства. Именно в этот день в 1895 году в Париже, в подвале «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок, прошёл первый платный показ сразу десяти фильмов. Сегодня ценители кинематографа идут в кинотеатры, садятся у телевизоров и компьютеров, чтобы пересмотреть любимые фильмы или найти что-то новенькое.