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Новости: статья про фильм

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Список патриота. Какие российские фильмы стоит посмотреть в Международный день кино? Список патриота. Какие российские фильмы стоит посмотреть в Международный день кино? Сегодня празднуют Международный день кино, его отмечают все кинематографисты и просто любители этого прекрасного искусства. Именно в этот день в 1895 году в Париже, в подвале «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок, прошёл первый платный показ сразу десяти фильмов. Сегодня ценители кинематографа идут в кинотеатры, садятся у телевизоров и компьютеров, чтобы пересмотреть любимые фильмы или найти что-то новенькое.
4 комментария
28 декабря 2021 17:56
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