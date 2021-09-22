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Кри Саммер
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Кри Саммер
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Дата рождения
7 июля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
160 см
Биография Кри Саммер
Родилась 7 июля 1969 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Кри Саммер
Сумасшедшие за стеклом: Фильм
анимация, комедия, мистика
2010, США
6.0
Атлантида 2: Возвращение Майло
боевик, приключения, анимация
2003, США
5.0
Барби и дракон
анимация, семейный, фэнтези
2002, США
6.0
Атлантида: затерянный мир
анимация, приключения, сказка, семейный
2001, США
7.0
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Paramount+ продлил на второй сезон новую версию мультсериала «Ох уж эти детки!»
Сериал получил продление в преддверии выхода второй части первого сезона перезапуска.
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22 сентября 2021 16:17
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