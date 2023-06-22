С Люка Бессона сняты все обвинения в сексуальном насилии

Суд запретил актрисе Сэнд Ван Рой подавать на режиссера заявления по этому же делу и обязал заплатить ему 2500 евро.

Вчера, 21 июня, французский Кассационный суд (аналог Верховного суда) окончательно снял с режиссера Люка Бессона все обвинения в изнасиловании актрисы Сэнд Ван Рой. Документ об этом решении был опубликован Variety:

«После изучения приемлемости апелляции и материалов из инструкции Кассационный суд постановил, что в настоящее время не существует никаких поводов для удовлетворения апелляции».

Теперь Ван Рой не сможет подать в суд на режиссера по этому же делу во Франции или любой другой стране Европы. Ранее актриса пыталась безуспешно запустить судебный процесс в Бельгии. Кроме того, ее обязали выплатить Бессону 2500 евро.

Судебная тяжба Ван Рой и Бессона началась в 2018 году, когда актриса подала в полицию заявление об изнасиловании. По словам женщины, у нее с режиссером был жестокий роман, начавшейся на съемках фильма «Валериан и город тысячи планет». Отношения пары завершись 17 мая 2018 года, когда мужчина якобы изнасиловал ее в парижском отеле Bristol.

В феврале 2019 года парижский прокурор прекратил дело из-за отсутствия доказательств. Тогда Ван Рой подала гражданский иск по тем же обвинениям. Новое расследование включало в себя слушания со свидетелями, в число которых вошли бывшая жена Бессона Майвенн и его бывшая партнерша Анн Парийо, проведение экспертиз и допрос самого режиссера. После трехлетнего разбирательства дело вновь было закрыто за неимением улик. Затем Ван Рой подала апелляцию на решение суда и снова проиграла.

В ближайшем будущем Бессон планирует вернуться в кино после четырехлетнего перерыва, выпустив боевик «Догмен» с Калебом Лэндри Джонсом в главной роли. Дебютный показ картины состоится на Венецианском кинофестивале.