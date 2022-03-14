Режиссером «Дэдпула 3» выступит Шон Леви

Главная звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс продолжит свое плодотворное сотрудничество с режиссером Шоном Леви. В прошлом году творческий дуэт выпустил кассовый хит «Главный герой», а на прошлой неделе на Netflix вышла фантастическая картина «Проект «Адам». Сейчас же стало известно, что Леви назначен постановщиком долгожданной третьей части «Дэдпула». Об этом сообщает Deadline. Первый вариант сценария для триквела написали авторы комедийного мультсериала «Закусочная Боба» Венди Молино и Элизабет Молино-Логелин, а сейчас над текстом трудятся Ретт Риз и Пол Верник, работавшие над первыми двумя фильмами о болтливом наемнике.

На своей странице в Twitter Рейнольдс в шуточной манере подтвердил присоединение Леви к творческой команде «Дэдпула 3», анонсировав собственную «трилогию Леви» и опубликовав изображение с собой в образе Парня («Главный герой»), Адама («Проект «Адам») и, собственно, Дэдпула.

На данный момент Леви занят подготовками к съемкам мини-сериала для Netflix «Весь невидимый нам свет» по одноименному роману Энтони Дорра. Кроме того, Леви в качестве продюсера активно вовлечен в разработку сериала «Очень странные дела», четвертый сезон которого выйдет в мае. В Twitter режиссер поделился своим энтузиазмом в связи с предстоящей работой над «Дэдпулом 3», но в то же время дал понять, что съемки фильма начнутся не ранее 2023 года.