Режиссер Сэм Рэйми рассказал, возможен ли выпуск четвертой части «Человека-паука» с Тоби Магуайром

Главным ингредиентом, который позволил «Человеку-пауку: Нет пути домой» добиться феноменального успеха в прокате, стало объединение трех поколений Пауков. Разрабатывая концепцию мультивселенной, создатели фильма интегрировали в историю Паука в исполнении Тома Холланда его предшественников в лице Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Слухи о таком кроссовере ходили еще очень давно, а теперь это стало реальностью, что несказанно порадовала всех фанатов Marvel.

После премьеры фильма тут же возникли разговоры о потенциальной третьей части «Нового Человека-паука» с Гарфилдом, а также «Человека-паука 4» с Магуайром. Вопрос о четвертом фильме с Магуайром задали режиссеру Сэму Рэйми, который снял оригинальную трилогию, вышедшую в 2000-х. Сейчас Рэйми занимается продвижением своего другого фильма Marvel – «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». В этой картине продолжится углубление в концепцию киновселенной.

«Работая над «Доктором Стрэнджем», я осознал, что нет ничего невозможного. В киновселенной Marvel возможно всё, любые комбинации персонажей. Я люблю Тоби. Я люблю Кирстен Данст. Думаю, всякое возможно. Признаться, у меня нет никакой готовой истории или плана. Я не знаю, заинтересует ли это сейчас Marvel. Я не знаю, о чем они сейчас думают. Я не ставили себе за цель снять такой фильм, но звучит это прекрасно. Я бы хотел вновь поработать с Тоби, даже если это будет фильм не о Человеке-пауке», – сказал Рэйми в интервью Fandago.

Очевидно, сам Рэйми согласился бы взяться за «Человека-паука 4», если бы студия Marvel предложила ему такой проект. Изначально режиссер не хотел ограничивать историю Паука в исполнении Магуайра тремя фильмами, но после неудачи «Врага в отражении» (2007), Рэйми свернул планы на четвертую часть. Как знать, вдруг у него еще получится вернуться к этому материалу.