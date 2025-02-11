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Скоро в прокате «Мятеж»
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Бабочка Джем
Бабочка Джем
Butterfly Jam
драма / 18+
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Обновлено 11 февраля 2025
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Новости о фильме
11 февраля 2025 15:51
Барри Кеоган и Райли Кио договариваются о съемках в фильме Кантемира Балагова
Уроженец Нальчика вернулся к работе.
6 апреля 2023 15:51
Режиссер «Дылды» и «Тесноты» Кантемир Балагов объявил об уходе из кино
Молодой постановщик также удалился из соцсетей.
31 октября 2022 10:09
Кантемир Балагов снимет свой первый фильм на английском языке
В создании фильмов участвую создатели «Солнцестояния» и «Облачного атласа».
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