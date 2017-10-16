Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Ивановы-Ивановы
Постер к сериалу Ивановы-Ивановы
Постер к сериалу Ивановы-Ивановы
Постер к сериалу Ивановы-Ивановы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Ивановы-Ивановы
Ивановы-Ивановы (2017 - …) Ивановы-Ивановы 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Продолжительность 42 часа 55 минут
О чем сериал

«Ивановы-Ивановы» — это сериал про два семейства с одинаковой фамилией, но диаметрально противоположным образом жизни. Одно живет в роскошном особняке с прислугой, наслаждаясь роскошью и достатком. Место жительства другого — деревенская рухлядь, где они прячутся от приставов, ведь давно погрязли в кредитах. Вот только и те, и другие супруги все время удивляются, в кого же пошли их сыновья, ведь ни характером, ни внешностью они совсем не похожи. Однажды случайно обнаруживается, что 16 лет назад детей перепутали в родильном отделении…

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Семен Трескунов
Семен Трескунов Данила Алексеевич Иванов, сын Антона и Полины
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов Антон Павлович Иванов, отец Данилы
Юрий Ицков
Юрий Ицков Виктор Алексеевич Иванов, дед Ивана
Михаил Трухин
Михаил Трухин Алексей Викторович Иванов, отец Ивана
Анна Уколова
Анна Уколова Лидия Семёновна Иванова, мать Ивана
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Русские комедийные сериалы Русские комедийные сериалы
Сезоны
Ивановы-Ивановы - Сезон 1 Сезон 1
2017, 20 эпизодов
 
Ивановы-Ивановы - Сезон 2 Сезон 2
2018, 20 эпизодов
 
Ивановы-Ивановы - Сезон 3 Сезон 3
2018, 21 эпизод
 
Ивановы-Ивановы - Сезон 4 Сезон 4
2019, 21 эпизод
 
Ивановы-Ивановы - Сезон 5 Сезон 5
2021, 21 эпизод
 
Новости о сериале
«Мои подписчики деликатные, добрые и много пишут хороших слов»: интервью со Светланой Колпаковой
«Мои подписчики деликатные, добрые и много пишут хороших слов»: интервью со Светланой Колпаковой
Кадры из сериала
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Приложение киноафиши