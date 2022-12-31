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Бэтгёрл
Batgirl
Бэтгёрл, 2022
2022 / США
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Жанр:
боевик
приключения
криминал
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о выходе в прокат
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
31 декабря 2022
Премьера в мире
31 декабря 2022
Стрим-сервис
HBO Max
Режиссер
Адиль Эль Арби
В ролях
Дж.К. Симмонс
Джейкоб Скипио
Брендан Фрейзер
Лесли Грэйс
Майкл Китон
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Продюсер «Бэтмена» намекнул, когда выйдет фильм «Бэтгерл»
Также появилось новое фото с Майклом Китоном.
Написать
28 февраля 2022 16:23
В фильме «Бэтгерл» одним из ключевых персонажей будет трансгендерная женщина
Лесли Грэйс нашли экранную подругу.
Написать
25 января 2022 14:50
Лесли Грэйс впервые предстала в образе Бэтгерл из одноименного фильма
Костюм героини вдохновлен комиксами The New 52.
Написать
17 января 2022 10:30
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