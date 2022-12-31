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Бэтгёрл
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Batgirl

Бэтгёрл, 2022

2022 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 31 декабря 2022
Премьера в мире 31 декабря 2022
Стрим-сервис HBO Max
Режиссер
Адиль Эль Арби
Адиль Эль Арби
В ролях
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Джейкоб Скипио
Джейкоб Скипио
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Лесли Грэйс
Майкл Китон
Майкл Китон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бэтгёрл 1 постер
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Продюсер «Бэтмена» намекнул, когда выйдет фильм «Бэтгерл» Также появилось новое фото с Майклом Китоном.
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28 февраля 2022 16:23
В фильме «Бэтгерл» одним из ключевых персонажей будет трансгендерная женщина Лесли Грэйс нашли экранную подругу.
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25 января 2022 14:50
Лесли Грэйс впервые предстала в образе Бэтгерл из одноименного фильма Костюм героини вдохновлен комиксами The New 52.
Написать
17 января 2022 10:30
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