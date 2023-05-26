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Киноафиша Новости Босс студии Lionsgate сообщил о запуске в разработку «Джона Уика 5»

Босс студии Lionsgate сообщил о запуске в разработку «Джона Уика 5»

26 мая 2023 14:29
Босс студии Lionsgate сообщил о запуске в разработку «Джона Уика 5»

В ближайшие годы франшиза будет постоянно расширяться.

Пока творческая команда «Джона Уика» очень сдержано делится мыслями насчет потенциального пятого фильма, глава студии Lionsgate Джо Дрейк уже открыто рассуждает о продолжении. Рассказывая об успехах компании, управленец уверенно сообщил, что новая лента обязательно состоится и уже находится на ранней стадии разработки:

«По официальной части скажу, что в следующем году, как известно, выйдет «Балерина», первый спи-офф франшизы. Мы работаем над еще тремя проектами серии, включая «Джона Уика 5» и выходящий вскоре телесериал «Континенталь». Мы кропотливо выстраиваем вселенную таким образом, чтобы к моменту релиза пятой части все выглядело органично. Она станет естественным развитием нашей общей истории. Можете смело рассчитывать на стабильный ритм».

«Джон Уик 4» стал самым успешным фильмом квадрологии, заработав к настоящему моменту $428,8 млн. Благодаря этому общие кассовые сборы экшен-франшизы с Киану Ривзом пересекли отметку в $1 млрд. Четвертая часть уже доступна в цифре, а релиз на носителях состоится 13 июня.

Трехсерийный «Континенталь» стартует на сервисе Peacock в сентябре. Премьера «Балерины» с Аной де Армас намечена на 7 июня 2024 года.

Фото: Lionsgate
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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