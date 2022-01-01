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Барышни из Вилько
Барышни из Вилько, 1979: актеры и роли
Panny z Wilka
Барышни из Вилько
1979 / Польша / Франция
4.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Барышни из Вилько, 1979: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда
Andrzej Wajda
В ролях
Даниэль Ольбрыхский
Daniel Olbrychski
Майя Коморовска
Анна Сенюк
Anna Seniuk
Станислава Целиньска
Кристина Захватович
Krystyna Zachwatowicz
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