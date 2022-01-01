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Барышни из Вилько
Киноафиша Фильмы Барышни из Вилько Барышни из Вилько, 1979: актеры и роли
Panny z Wilka Барышни из Вилько 1979 / Польша / Франция
4.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Барышни из Вилько, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда Анджей Вайда Andrzej Wajda
В ролях
Даниэль Ольбрыхский Даниэль Ольбрыхский Daniel Olbrychski Майя Коморовска Анна Сенюк Anna Seniuk Станислава Целиньска Кристина Захватович Krystyna Zachwatowicz Кристин Паскаль София Ярошевска Збигнев Запасевич Zbigniew Zapasiewicz
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