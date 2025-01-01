Меню
Дитя человеческое
Награды и номинации фильма Дитя человеческое
Награды и номинации фильма Дитя человеческое 2006
Оскар 2007
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Outstanding Technical Contribution
Победитель
Laterna Magica Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Песочный человек
Написать отзыв
2025, США, ужасы
