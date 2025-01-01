Меню
Награды и номинации фильма Дитя человеческое

Награды и номинации фильма Дитя человеческое 2006

Оскар 2007 Оскар 2007
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006 Венецианский кинофестиваль 2006
Outstanding Technical Contribution
Победитель
Laterna Magica Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
