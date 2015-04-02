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«Дитя человеческое» (или, если быть верным оригиналу, «Дети человеческие») принадлежит к разряду ностальгических антиутопий, и эпоха, по которой ностальгирует новый фильм Альфонсо Куарона, названа предельно ясно и четко: это время «детей цветов», когда мечты были особенно анилиново-яркими, буддизм особенно стихийным, травка особенно вкусной, а человечество особенно прекрасным. Герой Майкла Кейна, святой длинноволосый мудрец и пацифист, главный поставщик и потребитель травы во всей округе, – на…