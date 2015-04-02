«Дитя человеческое» (или, если быть верным оригиналу, «Дети человеческие») принадлежит к разряду ностальгических антиутопий, и эпоха, по которой ностальгирует новый фильм Альфонсо Куарона, названа предельно ясно и четко: это время «детей цветов», когда мечты были особенно анилиново-яркими, буддизм особенно стихийным, травка особенно вкусной, а человечество особенно прекрасным. Герой Майкла Кейна, святой длинноволосый мудрец и пацифист, главный поставщик и потребитель травы во всей округе, – на…
Есть сильные моменты (даже очень, муж прослезился, я просто рыдала), декорации и массовка настолько реалистичны, что вместе с героями просто погружаешься в атмосферу безысходности и ужаса происходящего. Страшно...
Я сама мама, поэтому тема меня особенно зацепила
Резюме: Кто решит посмотреть фильм - потерпите первые полчаса, и вам за это воздастя с торицей. Яркие впечатления обеспечены, хотя после просмотра выходишь из зала немножко пришибленный. Позитивом фильм не заряжает
Война на улицах, война госсударства со своими гражданами...
Лучший фильм осень и видимо уходящего 2006 года..
Вобщем фильм для тех, кто не разучился думать...
Кстати, зачем повстанцам было убивать героину Дж.Мур, мне не понятно. Только для того, чтобы обеспечить дополнительные трудности героям? (Но этот вопрос возник уже после фильма)
Жизненый уровень народа растёт.
Вот такой интересный вопрос - а почему фильм нельзя было назвать без понтов - "РЕБЕНОК"?!! или еще как-то по простому... Зачем это церковное слово - "дитя человеческое"...
Загляни в словарь и увидишь как переводится слово Children.
Да вот именно... не обязательно фантастика должна быть научной. Но ради смысла фильма могли бы хоть как-то поконкретнее объяснить - почему перестали рождаться дети. Может скажем все сперматозоиды планеты объявили забастовку... надоело им постоянно попадать не в те отверстия или умирать от удушения в завязанных узелками презервативах. Вот и устроили они революционный бунт. В этом хоть логика какая-то есть. А вот в фильме логики никакой нету.
Какая нафиг разница в чём причина ? Кино не о причине а о последствиях.
ЗЫ: Эквилибриум считаю дешёвой и низкокачественной пародией на матрицу.
Кто вы такие, что можете говорить про Христиантсво?... Кто-нибудь из вас библию читал хоть раз целиком?... Вы хоть знаете о чём там написано?... Нахватались стереотипов...
Какая нафиг пародия?... Кому-то было смешно?...
Кто-то там сказал и посмеялся, что, мол, фильм для людишек, которые тихо живут и говорят сами себе "только бы не было войны, только бы не было войны"... Вы хоть знаете, что такое ВОЙНА?... Если бы знали, таких вещей не говорили... Лично я не знаю, что такое война, и не хочу это знать...
Фильм отличный. Пять баллов. COMON правильно сказал, что никакого навязывания нету... Показана вполне возможная ситуация...
Каждый видит в фильмах тот смысл который хочет видеть. Никакой новой идеи я лично для себя не увидел, а думать о том как мы тут "неправильно" все на планете Земля живем (что типа задумайся человек, бог ...ть не фраер и все видит и что воздастся нам за грехи наши), уже за...ло! За...ли эти дешевые нравоучения!!! Мой вердикт - фильм для тупых домохозяек!
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