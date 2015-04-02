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Дитя человеческое Дитя человеческое
Киноафиша Фильмы Дитя человеческое Отзывы о фильме «Дитя человеческое»
Children of Men Дитя человеческое 2006 / Великобритания / США
6.8 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Отзывы о фильме «Дитя человеческое»

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«Дитя человеческое» (или, если быть верным оригиналу, «Дети человеческие») принадлежит к разряду ностальгических антиутопий, и эпоха, по которой ностальгирует новый фильм Альфонсо Куарона, названа предельно ясно и четко: это время «детей цветов», когда мечты были особенно анилиново-яркими, буддизм особенно стихийным, травка особенно вкусной, а человечество особенно прекрасным. Герой Майкла Кейна, святой длинноволосый мудрец и пацифист, главный поставщик и потребитель травы во всей округе, – на…

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anonim 2 апреля 2015, 12:51
отстой!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
QQ 2 апреля 2015, 12:51
Идея действительно стоющая, а вот исполнение на троечку, очень не поннавилось постояное повторения одних и тех же актеров в массовке( потом старые авто с наклейками на фарах((( очень с экономили на бюджете((((и слишком все затянуто(((( а вот сцена уличных боев супер!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
R 2 апреля 2015, 12:51
Мда.Это щедевр десятилетия?? Абсолютно средненький фильмец.Таких миллион. Еще бесит то, что у фильма нет законченности и даже не объяснили откуда бесплодие. Ну может быть если бы я был поклонником Дома кино я бы тащился от фильмов "додумай сам и прись от своих фантазийных окончаний", но я же не в Доме кино прально? Да и в целом фильм так себе- смотрите дома. А еще лучше пересмотрите "Эквилибриум" - тоже про недалекое серое будущее, но смотреть в 10 раз интереснее.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
R 2 апреля 2015, 12:51
Сорри за спойлер
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
_Arti_ 2 апреля 2015, 12:51
Ушли с 40 минуты фильма...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tomka 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрели... Если оценивать по пятибальной шкале, то начало фильма на троечку - уж очень затянуто и скучно, а вторая половина - на твердую пятерку (по нарастающей, до самого последнего кадра).



Есть сильные моменты (даже очень, муж прослезился, я просто рыдала), декорации и массовка настолько реалистичны, что вместе с героями просто погружаешься в атмосферу безысходности и ужаса происходящего. Страшно...



Я сама мама, поэтому тема меня особенно зацепила







Резюме: Кто решит посмотреть фильм - потерпите первые полчаса, и вам за это воздастя с торицей. Яркие впечатления обеспечены, хотя после просмотра выходишь из зала немножко пришибленный. Позитивом фильм не заряжает
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DEN 2 апреля 2015, 12:51
Фильм явно на любителя. Лично я пожалел потраченого времени,даа, фильм серьёзный, глобальные темы, всё это конечно здорово, но в кино ходят всё же отдохнуть и получить удовольствие от просмотра.Здесь, кругом мрачный фон, грязные пейзажи, мусор, беременная женщина,которая рожает в развалинах,бытовуха, очень много базара, и весь фильм в таких танах , вобщем на любителя и для Дома кино,это точно
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dizzy 2 апреля 2015, 12:51
Лучший фильм осени. Жизненных парралелей так много затронуто, что весь фильм не оставляет мысль, что это будущее уже сегодня.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dizzy 2 апреля 2015, 12:51
Операторская работа просто на высоте. Уличный бой настолько реалистичен, что просто вцепляешься в кресло. Все политические и религиозные вещи сплетены в такой жгучий клубок, по сравнению со всеми остальными фильмами на социальную тематику, этот превзашел все и вся. Это наша жизнь, сошедшая прямо с улиц трущеб на экран. Поэтому этот фильм так реален, эта реальность так страшна...Фильм снимающий розовый туман с глаз и отрезвляющий. Фильм, показывающий чем будет платить золотой миллиард своим культом потребления. Сцены трупов животных и дымящих фабрик просто отрезвляют. Террор госсударства поражает своими маштабами и это предупреждение миру. Террор ради террора Мир катящийся под откос, люди уходящие добровольно из жизни-это как ушат холодной воды на задурманеный разум.

Война на улицах, война госсударства со своими гражданами...

Лучший фильм осень и видимо уходящего 2006 года..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dizzy 2 апреля 2015, 12:51
Собственно до сего момента не думал, что кто осмелиться осмелиться снять табу политкоректности и снять нечто подобное. Дьявол носит прадо и другая дребедень типа супермена возбращается и т.п. В этом фильме политкоректностью и не пахнет. Фильм настолько реален, что дрож пробирает с первых кадров, когда после взыва из кафе выбигает женщина с оторваной рукой. А сцены отлова мигрантов сошли с только что новостных лент.

Вобщем фильм для тех, кто не разучился думать...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dizzy 2 апреля 2015, 12:51
Еще хочу заметить, что религиозные мотивы в этом фильме настолько тонки, что стерта грань между добром и злом. Нету не плохих не хороших. Фильм в котором нету не своих не чужих. Радует одно, что фильм абсолютно не политкорректный. Что касается эффектов, перл харбор и прочие рядом не стояли с ее картонно нарисованными самолетами и картонно отакующими укрепления противника солдатами. В этом кино нету сторон, здесь нету не выйгравших не проигравщих, бой идет везде, на каждой улице, доме,и в сердцах людей тоже. А картина когда на мгновение бой зимерает и пропускают мать с ребенком, а потом опять начинается резня. Да...Безумие, режисеру как никому другому удалось передать безумие уличных войн, безумие террора, причем террора всего. Человечество потеряло цель в жизни,а главная цель-это развитие. Все как бы застыло в этом будущем. Никто не убирает улицы, люди пьют и колются. Не припомню со времен первой матрицы кина так торкающего. Еще можно поставить в этот ряд V- значит вендетта кино. Но там все-таки оживший комикс в красивой обертке. А здесь оживший Half Life 2. Безумие страшно, когда оно так реально...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Yurkspb 2 апреля 2015, 12:51
Для меня фильм разделился на 2 части - до и после сцены угона автомобиля с фермы. Все, что до – отличное кино: атмосфера, «дух эпохи», загадочность, Ruby Tuesday и In The Court Of The Crimson King на заднем плане, в общем, смотрится на одном дыхании. А вот после этого начинается достаточно стандартный экшн с предсказуемым финалом (прям как в показанном вчера по СТС «Городе Грехов» - «Старик умирает, девочка остается жить»)

Кстати, зачем повстанцам было убивать героину Дж.Мур, мне не понятно. Только для того, чтобы обеспечить дополнительные трудности героям? (Но этот вопрос возник уже после фильма)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TMS 2 апреля 2015, 12:51
✊ Абсолютно не согласен с теми, кто восторженно отзывается о этом, блин, даже фильмом называть не хочу(((((( Во время просмотра, с зала кинотеатра ушло как минимум человек 15, а те что остались, уверен, надеялись увидеть, что то, такое, что могло оправдать потраченные деньги и уверен, что не увидели!!!!(✊ ((наверное, это о чем то говорит!!! вы хоть раз видели как с зала толпы убегают, я вот видел это второй раз, первый это “И грянул гром” те кто видели, подтвердят, что это дерьмо хуже не придумаешь!!!! Я люблю кинематограф, с этим искусством профессионально связан и поверьте, дерьмо от конфетки отличить смогу✊ !! Так что, прошу из кляксы не делать шедевр!!!! ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Rev 2 апреля 2015, 12:51
Социальная фантастика - это выступления по ТВ министров и президента, когда они обещают повысить жизненный уровень народа.



Жизненый уровень народа растёт.



Вот такой интересный вопрос - а почему фильм нельзя было назвать без понтов - "РЕБЕНОК"?!! или еще как-то по простому... Зачем это церковное слово - "дитя человеческое"...



Загляни в словарь и увидишь как переводится слово Children.



Да вот именно... не обязательно фантастика должна быть научной. Но ради смысла фильма могли бы хоть как-то поконкретнее объяснить - почему перестали рождаться дети. Может скажем все сперматозоиды планеты объявили забастовку... надоело им постоянно попадать не в те отверстия или умирать от удушения в завязанных узелками презервативах. Вот и устроили они революционный бунт. В этом хоть логика какая-то есть. А вот в фильме логики никакой нету.



Какая нафиг разница в чём причина ? Кино не о причине а о последствиях.



ЗЫ: Эквилибриум считаю дешёвой и низкокачественной пародией на матрицу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
qq 2 апреля 2015, 12:51
вы знали что всего 2% жещин россии не делали аборт!!!!?????задумайтесь!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Psycho_Monkey 2 апреля 2015, 12:51
Во наговорили-то... религия, пародия...



Кто вы такие, что можете говорить про Христиантсво?... Кто-нибудь из вас библию читал хоть раз целиком?... Вы хоть знаете о чём там написано?... Нахватались стереотипов...



Какая нафиг пародия?... Кому-то было смешно?...



Кто-то там сказал и посмеялся, что, мол, фильм для людишек, которые тихо живут и говорят сами себе "только бы не было войны, только бы не было войны"... Вы хоть знаете, что такое ВОЙНА?... Если бы знали, таких вещей не говорили... Лично я не знаю, что такое война, и не хочу это знать...



Фильм отличный. Пять баллов. COMON правильно сказал, что никакого навязывания нету... Показана вполне возможная ситуация...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oracool 2 апреля 2015, 12:51
Фильм говно! А те кто увидел в фильме христианские намеки - тот просто больной человек помешанный на религии. С таким же успехом к "новому христу" можно отнести и Нео из "Матрицы".

Каждый видит в фильмах тот смысл который хочет видеть. Никакой новой идеи я лично для себя не увидел, а думать о том как мы тут "неправильно" все на планете Земля живем (что типа задумайся человек, бог ...ть не фраер и все видит и что воздастся нам за грехи наши), уже за...ло! За...ли эти дешевые нравоучения!!! Мой вердикт - фильм для тупых домохозяек!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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