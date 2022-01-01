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Дитя человеческое
Дитя человеческое, 2006: актеры и роли
Children of Men
Дитя человеческое
2006 / Великобритания / США
7.0
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Дитя человеческое, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Альфонсо Куарон
Alfonso Cuaron
В ролях
Клайв Оуэн
Clive Owen
Джулианна Мур
Julianne Moore
Майкл Кейн
Michael Caine
Чиветел Иджиофор
Чарли Ханнэм
Charlie Hunnam
Пэм Феррис
Pam Ferris
Питер Муллан
Peter Mullan
Филип Херберт
Джой Ричардсон
Joy Richardson
Иларио Биси-Педро
Ilario Bisi-Pedro
Дэнни Хьюстон
Danny Huston
Яцек Коман
Jacek Koman
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