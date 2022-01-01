Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дитя человеческое Дитя человеческое
Киноафиша Фильмы Дитя человеческое Дитя человеческое, 2006: актеры и роли
Children of Men Дитя человеческое 2006 / Великобритания / США
7.0 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дитя человеческое, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Альфонсо Куарон Альфонсо Куарон Alfonso Cuaron
В ролях
Клайв Оуэн Клайв Оуэн Clive Owen Джулианна Мур Джулианна Мур Julianne Moore Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Чиветел Иджиофор Чарли Ханнэм Чарли Ханнэм Charlie Hunnam Пэм Феррис Pam Ferris Питер Муллан Питер Муллан Peter Mullan Филип Херберт Джой Ричардсон Joy Richardson Иларио Биси-Педро Ilario Bisi-Pedro Дэнни Хьюстон Дэнни Хьюстон Danny Huston Яцек Коман Яцек Коман Jacek Koman
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Приложение киноафиши