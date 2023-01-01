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Тайная жизнь слов
Киноафиша Фильмы Тайная жизнь слов Тайная жизнь слов, 2005: актеры и роли
Vida secreta de las palabras, La Тайная жизнь слов 2005 / Испания
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Тайная жизнь слов, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Изабель Койшет Изабель Койшет Isabel Coixet
В ролях
Сара Полли Сара Полли Sarah Polley Тим Роббинс Тим Роббинс Tim Robbins Хавьер Камара Хавьер Камара Javier Cámara Стивен Макинтош Стивен Макинтош Steven Mackintosh Джули Кристи Джули Кристи Julie Christie Дэнни Каннингэм Danny Cunningham Эмманюэль Идову Дин Леннокс Келли Dean Lennox Kelly Дэниэл Мэйз Сверре Анкер Оусдаль Sverre Anker Ousdal Леонор Уотлинг Леонор Уотлинг Leonor Watling Рег Уилсон Reg Wilson Питер Райт Peter Wright Эдди Марсан Эдди Марсан Eddie Marsan
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