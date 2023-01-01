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Тайная жизнь слов
Тайная жизнь слов, 2005: актеры и роли
Vida secreta de las palabras, La
Тайная жизнь слов
2005 / Испания
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
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Тайная жизнь слов, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Изабель Койшет
Isabel Coixet
В ролях
Сара Полли
Sarah Polley
Тим Роббинс
Tim Robbins
Хавьер Камара
Javier Cámara
Стивен Макинтош
Steven Mackintosh
Джули Кристи
Julie Christie
Дэнни Каннингэм
Danny Cunningham
Эмманюэль Идову
Дин Леннокс Келли
Dean Lennox Kelly
Дэниэл Мэйз
Сверре Анкер Оусдаль
Sverre Anker Ousdal
Леонор Уотлинг
Leonor Watling
Рег Уилсон
Reg Wilson
Питер Райт
Peter Wright
Эдди Марсан
Eddie Marsan
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