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Майкл Кэссиди
Майкл Кэссиди
Michael Cassidy
О персоне
Фильмография
Майкл Кэссиди
Michael Cassidy
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Дата рождения
20 марта 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Портленд, Орегон, США
Рост
183 см
Биография Майкла Кэссиди
Родился 20 марта 1983 года. Портленд, Орегон, США.
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Фильмография Майкла Кэссиди
Собачья жара
драма
2018, США
6.0
Проклятье моей мамы
комедия
2012, США
7.0
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