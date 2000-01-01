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О персоне
Фильмография
Бен Ван
Ben Wang
Киноафиша
Персоны
Бен Ван
Бен Ван
Ben Wang
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Козерог
Рост
165 см
Популярные фильмы
7.3
Взгляд
(2024)
7.1
Каратэ-пацан: Легенды
(2025)
Билеты
0.0
Американец китайского происхождения
(2023)
Фильмография Бен Ван
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Приключения
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2026
2025
2024
2023
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актер
5
Голодные игры: Рассвет Жатвы
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
фантастика, боевик, приключения
2026, США
7.1
Каратэ-пацан: Легенды
Karate Kid: Legends
боевик, драма
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
Долгая прогулка
The Long Walk
ужасы
2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
7.3
Взгляд
Sight
биография, драма, исторический
2024, США
Американец китайского происхождения
комедия, боевик
2023, США
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