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Мы - волки

We're Wolves
Новая Зеландия / комедия, ужасы / 18+

В ролях

Стюарт Рутерфорд
Stu
Коэн Холлоуэй
Dion - Werewolf
Натан Майстер
Nathan M. - Werewolf
Риз Дэрби
Риз Дэрби
Anton
Simon Vincent
Matt - Werewolf
Сценарист Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Новая Зеландия
Производство Defender Films
Другие названия
We're Wolves

Рейтинг фильма

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