Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
8.2
Киноафиша
Фильмы
Бёрт
8.2
Бёрт
, 2025
Burt
США / комедия, драма / 18+
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
8.2
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Оливер Купер
Sammy
Кэтлин Адамс
Sylvia
Оливия Луккарди
Heide
Бренда Ваккаро
Луис Ломбарди
Patty's Husband
John Karna
Punk's Friend
Король Орба
Repairman
Burton Berger
Burt
Mike Decaro
Mikey
Steven Levy
Steve
Cody Oznowicz
Beach Punk
Режиссер
Joe Burke
Сценарист
Оливер Купер
,
Joe Burke
Композитор
Tim Rutili
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
23 июня 2026
Премьера в мире
11 октября 2025
Производство
The Juice Is Loose, Floating Rock Pictures
Другие названия
Burt
Еще
Рейтинг фильма
8.2
Оцените
10
голосов
8.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее
5 капель чернил в таз – и белизна одежды слепит глаз: гениально простой лайфхак от китайского учителя физики
Нужно ли стирать новое постельное бельё: многие хозяйки годами допускают эту ошибку
Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667