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Постер фильма Бёрт
8.2
Киноафиша Фильмы Бёрт
8.2

Бёрт

, 2025
Burt
США / комедия, драма / 18+
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Постер фильма Бёрт
8.2
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Оливер Купер
Оливер Купер
Sammy
Кэтлин Адамс
Sylvia
Оливия Луккарди
Оливия Луккарди
Heide
Бренда Ваккаро
Бренда Ваккаро
Луис Ломбарди
Patty's Husband
John Karna
Punk's Friend
Король Орба
Repairman
Burton Berger
Burt
Mike Decaro
Mikey
Steven Levy
Steve
Cody Oznowicz
Beach Punk
Режиссер Joe Burke
Сценарист Оливер Купер, Joe Burke
Композитор Tim Rutili
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 23 июня 2026
Премьера в мире 11 октября 2025
Производство The Juice Is Loose, Floating Rock Pictures
Другие названия
Burt

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 10 голосов
8.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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