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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Кэтлин Адамс
Catlin Adams
Киноафиша
Персоны
Кэтлин Адамс
Кэтлин Адамс
Catlin Adams
Дата рождения
11 октября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Бёрт
(2025)
7.2
Придурок
(1979)
6.6
Беверли-Хиллз 90210
(1990)
Фильмография Кэтлин Адамс
8.1
Бёрт
Burt
комедия, драма
2025, США
6.6
Беверли-Хиллз 90210
драма, мелодрама
1990, США
7.2
Придурок
The Jerk
комедия, мюзикл
1979, США
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