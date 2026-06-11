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Постер фильма Материнский инстинкт
7.3
Киноафиша Фильмы Материнский инстинкт
7.3

Материнский инстинкт

, 2026
Maternal Instinct
США / криминал, документальный
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Постер фильма Материнский инстинкт
7.3
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В ролях

Wade Griffin
Self - Taylor's Boyfriend
Taylor Parker
Self
Режиссер Jessica Dimmock
Композитор Jimmy Stofer
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 11 июня 2026
Премьера в мире 11 июня 2026
Производство Story Syndicate
Другие названия
Maternal Instinct, Instinto maternal, Anyai ösztön: A Taylor Parker-ügy, Instinto materno, Instynkt macierzyński, Maternal Instinct: Der Fall Taylor Parker, Maternal Instinct: Il caso Taylor Parker, Maternal Instinct: L'énigme Taylor Parker, Morsinstinkt, Мајчински инстинкт, Материнский инстинкт, 母性本能：得州夺胎案, 母性本能：德州奪胎案

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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