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Киноафиша Фильмы Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях

Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях

, 2027
Россия / фэнтези, семейный
Режиссер Сарик Андреасян
Сценарист Алексей Гравицкий, Александр Сергеевич Пушкин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2027
Производство K.B.A.
Другие названия
Skazka o mertvoy tsarevne i o semi bogatyryakh, Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 29 апреля 2026

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