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Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях
Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях
, 2027
Россия / фэнтези, семейный
О фильме
Расписание
Персоны
Режиссер
Сарик Андреасян
Сценарист
Алексей Гравицкий
,
Александр Сергеевич Пушкин
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Год выпуска
2027
Производство
K.B.A.
Другие названия
Skazka o mertvoy tsarevne i o semi bogatyryakh, Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 29 апреля 2026
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