Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Элизабет Каллен
Elizabeth Cullen
Киноафиша
Персоны
Элизабет Каллен
Элизабет Каллен
Elizabeth Cullen
Дата рождения
31 августа 1997
День рождения через 3 дн. (31 августа)
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актер озвучки
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.4
Дарби и Джоан
(2022)
6.8
Бюро магических дел
(2018)
6.8
Тайна острова Скриббли-Гам
(2025)
Фильмография Элизабет Каллен
Бесконечный форт из подушек
The Neverending Pillow Fort
анимация, семейный
2027, Австралия
6.8
Тайна острова Скриббли-Гам
драма, комедия, мистика
2025, Австралия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.4
Оно. Первое пришествие
Diabolic
ужасы
2025, Австралия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Пушистые спасатели: Новая команда
Combat Wombat: Back 2 Back
анимация
2023, Австралия
Смотреть трейлер
7.4
Дарби и Джоан
драма, детектив
2022, Австралия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.8
Бюро магических дел
драма, детский, фэнтези
2018, Австралия/Германия
Evil Dead Wrath
Evil Dead Wrath
ужасы
, США
Показать еще
Новости о Элизабет Каллен
Зло выходит наружу в трейлере австралийского хоррора «Оно. Первое пришествие»
Пару капель на футболку — и через 30 минут желтые пятна в зоне подмышек сойдут как по волшебству
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить