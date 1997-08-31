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Элизабет Каллен
Элизабет Каллен Elizabeth Cullen
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Элизабет Каллен

Elizabeth Cullen

Дата рождения
31 августа 1997 День рождения через 3 дн. (31 августа)
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Дарби и Джоан 7.4
Дарби и Джоан (2022)
Бюро магических дел 6.8
Бюро магических дел (2018)
Тайна острова Скриббли-Гам 6.8
Тайна острова Скриббли-Гам (2025)

Фильмография Элизабет Каллен

Бесконечный форт из подушек The Neverending Pillow Fort
анимация, семейный 2027, Австралия
Тайна острова Скриббли-Гам 6.8
Тайна острова Скриббли-Гам
драма, комедия, мистика 2025, Австралия
Оно. Первое пришествие 5.4
Оно. Первое пришествие Diabolic
ужасы 2025, Австралия
Смотреть трейлер
Пушистые спасатели: Новая команда 6.2
Пушистые спасатели: Новая команда Combat Wombat: Back 2 Back
анимация 2023, Австралия
Смотреть трейлер
Дарби и Джоан 7.4
Дарби и Джоан
драма, детектив 2022, Австралия
Бюро магических дел 6.8
Бюро магических дел
драма, детский, фэнтези 2018, Австралия/Германия
Evil Dead Wrath Evil Dead Wrath
ужасы , США
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Новости о Элизабет Каллен
Зло выходит наружу в трейлере австралийского хоррора «Оно. Первое пришествие»
Зло выходит наружу в трейлере австралийского хоррора «Оно. Первое пришествие»
Пару капель на футболку — и через 30 минут желтые пятна в зоне подмышек сойдут как по волшебству
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
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Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
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