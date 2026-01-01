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Элла Ньютон Ella Newton
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Элла Ньютон

Ella Newton

Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Рост
167 см
Цвет глаз
зелёный
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Доктор Хэрроу 7.7
Доктор Хэрроу (2018)
Хищные твари 6.5
Хищные твари (2025)
Девушка в окне 4.4
Девушка в окне (2022)

Фильмография Элла Ньютон

Чаша от комаров
Чаша от комаров The Mosquito Bowl
биография, драма, исторический 2026, США
Хищные твари 6.5
Хищные твари Dangerous Animals
ужасы, триллер 2025, Австралия
Смотреть трейлер Рецензия
Девушка в окне 4.4
Девушка в окне Girl at the Window
ужасы, триллер 2022, США
Смотреть трейлер
Доктор Хэрроу 7.7
Доктор Хэрроу
драма, криминал 2018, Австралия
Evil Dead Wrath Evil Dead Wrath
ужасы , США
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