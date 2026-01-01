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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Элла Ньютон
Ella Newton
Киноафиша
Персоны
Элла Ньютон
Элла Ньютон
Ella Newton
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Рост
167 см
Цвет глаз
зелёный
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.7
Доктор Хэрроу
(2018)
6.5
Хищные твари
(2025)
4.4
Девушка в окне
(2022)
Фильмография Элла Ньютон
Чаша от комаров
The Mosquito Bowl
биография, драма, исторический
2026, США
6.5
Хищные твари
Dangerous Animals
ужасы, триллер
2025, Австралия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.4
Девушка в окне
Girl at the Window
ужасы, триллер
2022, США
Смотреть трейлер
7.7
Доктор Хэрроу
драма, криминал
2018, Австралия
Evil Dead Wrath
Evil Dead Wrath
ужасы
, США
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