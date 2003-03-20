Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Купер Хоффман
Купер Хоффман Cooper Hoffman
Киноафиша Персоны Купер Хоффман

Купер Хоффман

Cooper Hoffman

Дата рождения
20 марта 2003
Возраст
22 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Нью-Йорк, США

Популярные фильмы

Шоу субботним вечером 7.1
Шоу субботним вечером (2024)
Киллер в отставке 6.5
Киллер в отставке (2024)
Дикая кошка 5.7
Дикая кошка (2024)

Фильмография Купер Хоффман

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Актер 4
Долгая прогулка
Долгая прогулка The Long Walk
ужасы 2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
Киллер в отставке 6.5
Киллер в отставке Old Guy
боевик, комедия 2024, США
Смотреть трейлер
Дикая кошка 5.7
Дикая кошка Wildcat
биография, драма 2024, США
Смотреть трейлер
Шоу субботним вечером 7.1
Шоу субботним вечером SNL 1975
биография, комедия, драма 2024, США
Смотреть трейлер
Новости о Купер Хоффман
Купер Хоффман и его товарищи шагают через смерть в трейлере триллера «Долгая прогулка»
Купер Хоффман и его товарищи шагают через смерть в трейлере триллера «Долгая прогулка»
Кристоф Вальц обучает молодого наемника в трейлере экшен-комедии «Киллер в отставке»
Кристоф Вальц обучает молодого наемника в трейлере экшен-комедии «Киллер в отставке»
«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше