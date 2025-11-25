Вымышленный город Котас, центрально-западный регион Бразилии. В этих краях уже давно действует правило сильного. Всё решают деньги. Власть и полицейские коррумпированы, преступники могут делать, что захотят. Сержант Себастьян (Рубенш Кариби) намерен покончить с разгулом криминала в городе. Последней каплей для стража порядка становится смерть родного брата. Он работал водителем грузовика и был убит во время кражи груза. Себастьян объявляет войну преступникам и всем, кто их покрывает. В Котасе доверять нельзя никому. Героем здесь становится тот, кто выстрелит быстрее других и не промахнется.