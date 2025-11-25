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Постер фильма Жестокое противостояние
6.0
Киноафиша Фильмы Жестокое противостояние
6.0

Жестокое противостояние

, 2019
Cano Serrado
Бразилия / боевик, криминал / 18+
Постер фильма Жестокое противостояние
6.0

О фильме

Вымышленный город Котас, центрально-западный регион Бразилии. В этих краях уже давно действует правило сильного. Всё решают деньги. Власть и полицейские коррумпированы, преступники могут делать, что захотят. Сержант Себастьян (Рубенш Кариби) намерен покончить с разгулом криминала в городе. Последней каплей для стража порядка становится смерть родного брата. Он работал водителем грузовика и был убит во время кражи груза. Себастьян объявляет войну преступникам и всем, кто их покрывает. В Котасе доверять нельзя никому. Героем здесь становится тот, кто выстрелит быстрее других и не промахнется.

В ролях

Мильем Корташ
Фернандо Эйрас
Джонатан Хаагенсен
Силвия Лоренсу
Паоло Миклос
Сержиу Сарториу
Erik Doria
Manuel Junior
Wellington Abreu
William Alves
Cibele Amaral
Francisca
Erik Amaral
João Antonio
Режиссер Эрик Де Кастро
Сценарист Эрик Де Кастро
Композитор Patrick de Jongh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2019
Производство BSB Cinema, Globo Filmes
Другие названия
Cano Serrado, 12 Gauge Highways

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 25 ноября 2025

Отзывы о фильме

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