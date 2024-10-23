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Постер мультфильма Benjamin Bat
7.7
Киноафиша Фильмы Benjamin Bat
7.7

Benjamin Bat

, 2024
Benjamin Bat
Люксембург, Нидерланды / приключения, анимация, мюзикл / 18+
Постер мультфильма Benjamin Bat
7.7
Сценарист Errol Nayci, Karen van Holst Pellekaan
Композитор Laurens Goedhart, Фонс Меркиес
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Люксембург / Нидерланды
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 23 октября 2024
Дата выхода
23 октября 2024 Нидерланды 6
20 ноября 2025 Чехия
Сборы в мире $11 512
Производство The Storytellers Film & TV, ZEILT productions, AVROTROS
Другие названия
Benjamin Bat, Fliedermaus Ben, Nahkhiir Benjamin, Nietoperz Benjamin, Victor Vleermuis

Рейтинг мультфильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 18 ноября 2025

Отзывы о мультфильме

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