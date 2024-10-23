Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Errol Nayci, Karen van Holst Pellekaan
Композитор
Laurens Goedhart, Фонс Меркиес
Детали мультфильма
Страна
Люксембург / Нидерланды
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
23 октября 2024
Дата выхода
|23 октября 2024
|Нидерланды
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|6
|20 ноября 2025
|Чехия
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Сборы в мире
$11 512
Производство
The Storytellers Film & TV, ZEILT productions, AVROTROS
Другие названия
Benjamin Bat, Fliedermaus Ben, Nahkhiir Benjamin, Nietoperz Benjamin, Victor Vleermuis