Лукас и Матиас, восьмилетние сыновья лесорубов из Вогезского леса, - лучшие друзья. Однажды отец Лукаса насмерть сбивает Матиаса, который спускался с горы на велосипеде. Сидя на заднем сиденье машины, Лукас беспомощно наблюдает, как его отец сбрасывает безжизненное тело его друга в овраг. Ему достаточно одного взгляда, чтобы понять, что придется хранить молчание об этом ужасном происшествии вечно. Двадцать лет спустя, вернувшись на похороны своих родителей, Лукас в сопровождении своей девушки и лучшего друга сталкивается с отцом Матиаса. Все еще терзаемый чувством вины, Лукас соглашается пойти выпить кофе к нему домой. Но ему и его друзьям не удастся уйти невредимыми...