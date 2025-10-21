Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Шлиттер
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Шлиттер

Шлиттер

Schlitter 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Лукас и Матиас, восьмилетние сыновья лесорубов из Вогезского леса, - лучшие друзья. Однажды отец Лукаса насмерть сбивает Матиаса, который спускался с горы на велосипеде. Сидя на заднем сиденье машины, Лукас беспомощно наблюдает, как его отец сбрасывает безжизненное тело его друга в овраг. Ему достаточно одного взгляда, чтобы понять, что придется хранить молчание об этом ужасном происшествии вечно. Двадцать лет спустя, вернувшись на похороны своих родителей, Лукас в сопровождении своей девушки и лучшего друга сталкивается с отцом Матиаса. Все еще терзаемый чувством вины, Лукас соглашается пойти выпить кофе к нему домой. Но ему и его друзьям не удастся уйти невредимыми...

Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 21 октября 2025
Премьера в мире 21 октября 2025
Производство SerialB Studio, Sombrero Films
Другие названия
Schlitter, Schlitter - Evil in the Woods, Schlitter: Gonosz az erdőben, Шлиттер
Режиссер
Pierre Mouchet
В ролях
Коме Левин
Коме Левин
Louka Meliava
Léna Laprès
Gilles David
Bernard Eylenbosch
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Фильм с Томом Крузом перевернул традиции японского ранобэ: какой порядок нарушила «Грань будущего» и что с ней будет теперь
Самая душевная комедия 2025 года: где бесплатно смотреть фильм «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым
Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря
Не боялся хоббитов и Гэндальфа: лишь один герой «Властелина колец» внушал Саурону ужас — и этот страх его погубил
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
МакКонахи отказался проходить ДНК-тест: может выясниться, что его брат - Харрельсон, а отец - серийный убийца
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше