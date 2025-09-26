Меню
Постер фильма Traffic
1 постер
Киноафиша Фильмы Traffic

Traffic

Reostat 18+
О фильме

Наталья и Джинел покидают свою маленькую румынскую деревушку на Дунае, чтобы уехать на заработки в большой фламандский город. Однажды вечером, когда Наталья подвергается нападению после встречи с местным жителем, она просит помощи у Иты, своей подруги из родного города, которая стала преступницей.
Страна Бельгия / Нидерланды / Румыния
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 26 сентября 2025
Дата выхода
26 сентября 2025 Румыния
Производство Mindset Productions, Avanpost, Bastide Films
Другие названия
Reostat, Traffic, Jaful Secolului, Najeźdźcy
В ролях
Анамария Вартоломеи
Анамария Вартоломеи
Rares Andrici
Томас Риккеварт
Мике Либанон
Мике Либанон
Тим Харс
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
