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Фильмография
Мике Либанон
Mike Libanon
Киноафиша
Персоны
Мике Либанон
Мике Либанон
Mike Libanon
Дата рождения
7 мая 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Биография Мике Либанона
Родился 7 мая 1963 года. Парамарибо, Суринам.
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Популярные фильмы
6.8
Траффик
(2024)
5.3
Добыча
(2016)
4.7
Передельщик
(2017)
Фильмография Мике Либанона
6.8
Траффик
Reostat
драма
2024, Бельгия / Нидерланды / Румыния
4.7
Передельщик
Kill Switch
фантастика
2017, Нидерланды / США / Германия
Рецензия
5.3
Добыча
Prooi
комедия, ужасы, триллер
2016, Нидерланды
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