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Мике Либанон
Мике Либанон Mike Libanon
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Мике Либанон

Mike Libanon

Дата рождения
7 мая 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Комедийный актёр

Биография Мике Либанона

Родился 7 мая 1963 года. Парамарибо, Суринам.

Популярные фильмы

Траффик 6.8
Траффик (2024)
Добыча 5.3
Добыча (2016)
Передельщик 4.7
Передельщик (2017)

Фильмография Мике Либанона

Траффик 6.8
Траффик Reostat
драма 2024, Бельгия / Нидерланды / Румыния
Передельщик 4.7
Передельщик Kill Switch
фантастика 2017, Нидерланды / США / Германия
Рецензия
Добыча 5.3
Добыча Prooi
комедия, ужасы, триллер 2016, Нидерланды
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