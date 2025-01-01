Меню
О персоне
Фильмография
Stéphanie Van Vyve
Stéphanie Van Vyve
Stéphanie Van Vyve
Дата рождения
17 декабря 1977
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Оверейсе, Бельгия
Популярные фильмы
0.0
Дорогая, я уменьшаюсь
(2025)
Фильмография Stéphanie Van Vyve
Жанр
Все
Приключения
Фантастика
Год
Все
2025
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
Дорогая, я уменьшаюсь
L'homme qui rétrécit
приключения, фантастика
2025, Франция / Бельгия / США
Смотреть трейлер
