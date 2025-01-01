Меню
Оригинальный женский взгляд на вечную трагедию — самая изысканная из постановок россиниевского фестиваля-2022. Шекспир не был основным источником либреттиста Франческо Марии Берио, и в первых двух актах мало что указывает на что-то, выходящее за рамки обычных тропов оперы seria: тайный брак, суровый отец, коварные соперники. Даже ключевой шекспировский платок заменен любовным письмом. Только в третьем акте, с ивовой песней Дездемоны, наконец узнаешь Барда. Декорации Тициано Санти и костюмы Урсулы Патцак предлагают условно современную обстановку для вечной трагедии, а пара видеопанелей изображает сокровенные мысли персонажей. Мужское насилие над женщинами — центральное послание режиссера Розетты Кукки: мы становимся свидетелями физического нападения Яго на Эмилию, пощечины Эльмиро, когда его дочь Дездемона отказывается выходить замуж за Родриго, вспышки гнева Отелло, когда тот узнает о мнимой неверности жены. Состав исполнителей исключительно силен, особенно вокальная «пиротехника» трех главных теноров. Энеа Скала в потрясающей форме, его бронзовый, крепкий тенор — самый темный из трех, но с захватывающим squillo для трубоподобных всплесков ярости Отелло. Дмитрий Корчак (Родриго) — самый лиричный из этой троицы. Голос Антонино Сирагуза, ветерана Россини, — более тонкий инструмент, но он привнес резкую ноту в махинации Яго. Элеонора Буратто, в полном согласии с режиссерской концепцией, спела благородную Дездемону, которую, словно куклу, перекидывают друг другу соперничающие мужчины. Трагедия Уильяма Шекспира «Отелло» о полководце-мавре, его коварном лейтенанте Яго и несчастной Дездемоне послужила основой не только для знаменитой оперы Верди. Король бельканто Джоаккино Россини в 1816 году также написал одноименную оперу, правда, сюжет ее отличается от шекспировского оригинала (и оперы Верди) весьма значительно. Действие происходит не в Венеции, а на Кипре, а роль Родриго сильно расширена — он так же важен для сюжета, как Отелло и Яго, из-за чего «Отелло» Россини иногда называют «оперой трех теноров».

Страна Италия
Продолжительность 3 часа 4 минуты
Год выпуска 2025
Режиссер
Розетта Кукки
В ролях
Дмитрий Корчак
Элеонора Буратто
Энеа Скала
