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Ace
Ace
Ace
Напомним о выходе в прокат
боевик
приключения
фэнтези
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Страна
Индия
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
23 мая 2025
Дата выхода
23 мая 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$38 115
Производство
7Cs Entertainment
Другие названия
Ace
Режиссер
P. Aarumugakumar
В ролях
Виджай Сетхупатхи
Йоги Бабу
Prithviraj
Дивья Пиллаи
Рукмини Васант
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.2
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
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