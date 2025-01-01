У них дерзкий план: фиктивный брак ради грин-карты для него и шанс на ЭКО для неё. Но всё идёт не по плану, когда бабушка Мин решает устроить им роскошный корейский свадебный банкет, превращая их "деловую сделку" в настоящий хаос с юмором, неловкостями и, возможно, неожиданными чувствами.
СтранаСША
Продолжительность1 час 43 минуты
Год выпуска2025
Сборы в мире$2 401 213
ПроизводствоBleecker Street Media, Kindred Spirit, ShivHans Pictures
Другие названия
The Wedding Banquet, Banquete de bodas, O BANQUETE DE CASAMENTO, Свадебный банкет, 囍宴