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Киноафиша Фильмы Свадебный банкет

Свадебный банкет

The Wedding Banquet
Напомним о выходе в прокат

О фильме

У них дерзкий план: фиктивный брак ради грин-карты для него и шанс на ЭКО для неё. Но всё идёт не по плану, когда бабушка Мин решает устроить им роскошный корейский свадебный банкет, превращая их "деловую сделку" в настоящий хаос с юмором, неловкостями и, возможно, неожиданными чувствами.
Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2025
Сборы в мире $2 401 213
Производство Bleecker Street Media, Kindred Spirit, ShivHans Pictures
Другие названия
The Wedding Banquet, Banquete de bodas, O BANQUETE DE CASAMENTO, Свадебный банкет, 囍宴
Режиссер
Andrew Ahn
В ролях
Боуэн Янг
Боуэн Янг
Лили Гладстоун
Лили Гладстоун
Келли Мари Трэн
Келли Мари Трэн
Хан Ги-чхан
Джоан Чэнь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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