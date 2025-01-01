У них дерзкий план: фиктивный брак ради грин-карты для него и шанс на ЭКО для неё. Но всё идёт не по плану, когда бабушка Мин решает устроить им роскошный корейский свадебный банкет, превращая их "деловую сделку" в настоящий хаос с юмором, неловкостями и, возможно, неожиданными чувствами.

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