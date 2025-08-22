Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Вдохновитель
Вдохновитель
The Mastermind
Напомним о выходе в прокат
криминал
Вдохновитель
trailer
trailer
Страна
США
Год выпуска
2025
Производство
Film Science, MUBI
Другие названия
The Mastermind, Mastermind
Режиссер
Келли Райхардт
В ролях
Габи Хоффманн
Джон Магаро
Джош О’Коннор
Билл Кэмп
Хоуп Дэвис
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
12
голосов
6.7
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Джош О’Коннор решает украсть ценную картину в трейлере фильма «Вдохновитель»
Релиз за рубежом состоится 17 октября.
Написать
22 августа 2025 10:33
Все новости фильма
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Вдохновитель
Trailer
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Кажется, даже Ханде Эрчел не спасет турецкую версию «Королевы слез»: фанаты критикуют сюжет и не только
«Эта мушка дорого стоит», — сказали не просто так. Кем на самом деле был Корсак из «Гардемаринов»? И при чем тут сын Петра I?
Не великолепный и вовсе не век: сколько длилась империя Кёсем?
Эмили, но уже не в Париже: куда занесет непоседливую Купер в 5 сезоне — курс на Рим и еще один город
Тест для поклонников творчества Балабанова: покажет, как хорошо вы помните фильм «Брат»
«Чую, как бомбят фанаты "Клинка"»: 10 аниме, увеличивших продажи манги до 408 тысяч — №1 оказался ромком с рейтингом 8.8
Прольется кровь: Тарантино за 30 лет в кино так и не исполнил свою главную мечту — осталась одна попытка, чтоб это исправить
«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»
Так вкусно еще не рисовали — вы видели этот сыр? Собрали 8 мультяшных блюд, из-за которых хочется заглянуть в холодильник
«Настоящая готика начинается не с ценника»: как одеться в стиле Ортеги в «Уэнсдэй» и не разориться — 3 совета известного дизайнера
Резня с первой серии: ключевые спойлеры ко 2 сезону «Миротворца» слили накануне премьеры — Джон Сина проживет недолго
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667