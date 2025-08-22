Меню
Вдохновитель

The Mastermind
Страна США
Год выпуска 2025
Производство Film Science, MUBI
Другие названия
The Mastermind, Mastermind
Режиссер
Келли Райхардт
Келли Райхардт
В ролях
Габи Хоффманн
Габи Хоффманн
Джон Магаро
Джон Магаро
Джош О’Коннор
Джош О’Коннор
Билл Кэмп
Билл Кэмп
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Рейтинг фильма

6.5
6.7 IMDb
Новости о фильме
Джош О’Коннор решает украсть ценную картину в трейлере фильма «Вдохновитель»
Джош О’Коннор решает украсть ценную картину в трейлере фильма «Вдохновитель» Релиз за рубежом состоится 17 октября.
22 августа 2025 10:33
