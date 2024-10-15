Первый в мире 'ребёнок из пробирки', Луиза Браун, выразила огорчение по поводу того, что современные методы ЭКО часто недоступны для многих людей с низкими доходами. В интервью СМИ при выходе фильма о команде, разработавшей ЭКО, она сказала: "Я знаю, что эти три пионера хотели, чтобы им могли пользоваться все, кому это нужно, и мне разрывает сердце от того, что не все, кому это нужно, могут им воспользоваться. Мама и папа не имели никаких денег; они были обычными людьми из рабочего класса, и, я думаю, это была одна из причин, по которой маму выбрали."