Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Джой: Маленькое чудо
1 постер
Киноафиша Фильмы Джой: Маленькое чудо

Джой: Маленькое чудо

Joy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В 1960—1970-х годах медсестра, дальновидный учёный и хирург-новатор работают над созданием первого «ребёнка из пробирки».

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 ноября 2024
Премьера в мире 15 октября 2024
Производство Pathe UK, Wildgaze Films
Другие названия
Joy, Joy, az élet csodája, Joy, miracolul vieții, Джой: Диво життя, Джой: Маленькое чудо, 一个奇迹的诞生, 一個奇蹟的誕生, 乔伊
Режиссер
Бен Тейлор
В ролях
Элла Брукколери
Eoin Duffy
Томасин МакКензи
Томасин МакКензи
Дагги МакМикин
Дагги МакМикин
Таня Муди
Таня Муди
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

Интересные факты

Первый в мире 'ребёнок из пробирки', Луиза Браун, выразила огорчение по поводу того, что современные методы ЭКО часто недоступны для многих людей с низкими доходами. В интервью СМИ при выходе фильма о команде, разработавшей ЭКО, она сказала: "Я знаю, что эти три пионера хотели, чтобы им могли пользоваться все, кому это нужно, и мне разрывает сердце от того, что не все, кому это нужно, могут им воспользоваться. Мама и папа не имели никаких денег; они были обычными людьми из рабочего класса, и, я думаю, это была одна из причин, по которой маму выбрали."

Цитаты
Jean Purdy Как вы относитесь к очкам и зубным протезам? Вы бы предпочли, чтобы люди были слепыми или не могли есть ничего, кроме супа? Это и есть воля Бога, не так ли?
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше