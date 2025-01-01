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Григорий Данишевский
Киноафиша
Персоны
Григорий Данишевский
Григорий Данишевский
Дата рождения
25 декабря 1993
Возраст
31 год
Знак зодиака
Козерог
Популярные фильмы
7.8
Правила Филиппа
(2024)
Билеты
7.4
Съесть слона
(2020)
Фильмография Григорий Данишевский
Жанр
Все
Документальный
Драма
Год
Все
2024
2020
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.8
Правила Филиппа
драма
2024, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
7.4
Съесть слона
Syest Slona
документальный
2020, Россия
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