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Кристин Боттомли
Кристин Боттомли
Christine Bottomley
О персоне
Фильмография
Кристин Боттомли
Christine Bottomley
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Дата рождения
27 апреля 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Рочдейл, Англия, Великобритания
Биография Кристин Боттомли
Родилась 27 апреля 1979 года. Рочдейл, Англия, Великобритания.
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Фильмография Кристин Боттомли
Смешная корова
комедия, драма
2017, Великобритания
6.0
Арбор
документальный, биография
2010, Великобритания
7.0
Шепот дороги ужасов
ужасы, триллер
2008, Великобритания
6.0
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